Bolsonaro recebe o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo

O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta segunda-feira (16), com o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, no Palácio do Planalto, acompanhado dos ministros do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na semana passada, o governo anunciou um plano de retomada para o setor turístico brasileiro.

Também participa do encontro desta segunda-feira (16), o presidente do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Gilson Machado. "Nós vamos fazer o Brasil ser o número um em turismo de natureza do mundo", destacou Machado, na chegada ao Planalto. Na terça-feira (10), o governo lançou a iniciativa Retomada do Turismo, programa para a recuperação do setor que foi impactado pela pandemia da Covid-19.