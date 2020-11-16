Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro recebe o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo
Iniciativas

Bolsonaro recebe o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo

Na terça-feira (10), o governo lançou a iniciativa Retomada do Turismo, programa para a recuperação do setor que foi impactado pela pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:18

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:18

O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta segunda-feira (16), com o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, no Palácio do Planalto, acompanhado dos ministros do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na semana passada, o governo anunciou um plano de retomada para o setor turístico brasileiro.
Também participa do encontro desta segunda-feira (16), o presidente do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Gilson Machado. "Nós vamos fazer o Brasil ser o número um em turismo de natureza do mundo", destacou Machado, na chegada ao Planalto. Na terça-feira (10), o governo lançou a iniciativa Retomada do Turismo, programa para a recuperação do setor que foi impactado pela pandemia da Covid-19.
Segundo o governo, as ações do programa buscam a preservação de empresas e empregos do setor; a melhoria da estrutura e da qualificação de destinos; implantação dos protocolos de biossegurança contra o novo coronavírus; e promoção e incentivo às viagens. As medidas devem ser adotadas até 31 de julho de 2021 e envolvem, além do Ministério do Turismo, o Sistema S e entidades do setor privado. Valores investidos ou detalhes de cada medida ainda não foram divulgados.

Veja Também

Bolsonaro reconduz Fabiana Barreto ao cargo de procuradora-geral do DF

Sem mostrar provas, Bolsonaro coloca em xeque apuração das eleições

Bolsonaro apaga post em que pedia votos a Russomano e outros aliados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados