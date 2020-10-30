Bolsonaro pede desculpas por fala preconceituosa após tomar guaraná no Maranhão

Em transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de quinta-feira (29), o presidente tentou amenizar a fala de cunho homofóbico. "Fui tratado de forma muito carinhosa no Maranhão. Foi uma brincadeira, mas a maldade está aí. Quem se ofendeu, eu peço desculpas", declarou. Ao seu lado na transmissão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tentou ajudar o mandatário: "a cor é bonita, presidente", disse.