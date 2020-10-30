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Declaração

Bolsonaro pede desculpas por fala preconceituosa após tomar guaraná no Maranhão

Em transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de quinta-feira (29), o presidente tentou amenizar a fala de cunho homofóbico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 08:39

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 08:39

Jair Bolsonaro em solenidade em Pernambuco
Jair Bolsonaro pediu desculpas pela declaração preconceituosa Crédito: Isac Nóbrega/PR
Após repercussão negativa, o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas pela declaração preconceituosa que proferiu nesta quinta-feira (29), após tomar um guaraná em visita ao Maranhão. "Agora virei boiola igual maranhense, é isso?", disse Bolsonaro, após beber o refrigerante Guaraná Jesus, de cor rosa. "Quem toma esse guaraná vira maranhense, hein", completou, gerando fortes críticas do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).
Em transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de quinta-feira (29), o presidente tentou amenizar a fala de cunho homofóbico. "Fui tratado de forma muito carinhosa no Maranhão. Foi uma brincadeira, mas a maldade está aí. Quem se ofendeu, eu peço desculpas", declarou. Ao seu lado na transmissão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tentou ajudar o mandatário: "a cor é bonita, presidente", disse.

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