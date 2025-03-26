Bolsonaro não vai ao STF no 2° dia de julgamento, que pode torná-lo réu

A avaliação de interlocutores do ex-presidente é a de que o "efeito político" da presença de Bolsonaro no julgamento foi cumprido na terça-feira (25), quando ele acompanhou as duas primeiras sessões do julgamento que pode abrir uma ação penal contra ele e mais sete denunciados. O ex-presidente nega envolvimento com a trama golpista que ele é acusado de liderar.