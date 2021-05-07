Bolsonaro insiste em defesa de cloroquina e chama CPI da Covid de xaropada

As declarações ocorreram em sua live semanal, transmitida pelas redes sociais. "Eu nunca vi ninguém morrer por ter usado hidroxicloroquina, que é largamente usada na região amazônica para combater malária e lúpus", declarou Bolsonaro.

"Canalha é aquele que critica cloroquina e ivermectina e não apresenta alternativa", acrescentou, em outro trecho da live. A insistência de Bolsonaro na defesa de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid é um dos alvos de investigação da CPI, que apura os esforços despendidos pelo governo.