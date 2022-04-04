Bolsonaro indica 21 nomes para agências reguladoras e autarquias

O presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou 21 nomes para as cúpulas das agências reguladoras e das autarquias federais. As sugestões são para compor a ANS, ANP, ANS, Antaq, ANTT, Anvisa, ANM, Cade, CVM e Aneel. Estes nomes serão sabatinados no Senado e foram divulgadas em publicação desta segunda-feira (4) no Diário Oficial da União.

O presidente Jair Bolsonaro (PL). Crédito: Alan Santos

Bolsonaro também pediu a retirada da tramitação de quatro indicações feitas nos meses anteriores. Em dois casos estes nomes foram sugeridos, na mesma publicação, para outras vagas em agências. Sem diretores titulares, algumas agências atuam desfalcadas.

A ANS, que regula o mercado de planos de saúde, tem apenas um diretor efetivo e quatro vagas abertas. Duas destas cadeiras são ocupadas por substitutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já afirmou que deseja pautar a sabatina das indicações as agências nos próximos dias. Primeiro os nomes são submetidos aos senadores de comissões temáticas. Depois o plenário também vota a indicação.

O presidente Bolsonaro tem feito críticas sobre a atuação das agências. Ele afirma que em alguns casos estes órgãos têm mais força do que os ministérios. "Está lá para criar dificuldade, vender facilidade", disse o presidente no último dia 31. O presidente ainda afirmou que há pedidos para indicações de diretores, mas não citou quais grupos fazem esta pressão. "Querem as agências? Assinem embaixo que a indicação é tua. Muita gente nem sabe o que é uma agência. Pode muito mais do que o próprio ministro", declarou.

Bolsonaro ainda fez duas indicações para o comando de agências reguladoras. A sugestão é que Mauro Henrique Moreira Sousa assuma a chefia da ANM, que regula o setor de mineração, e que Saldoval de Araújo Feitosa Neto ocupe a presidência da Aneel, ligada ao setor elétrico.

Daniel Meirelles, assessor especial do ministro Marcelo Queiroga (Saúde), estava indicado para a ANS. Bolsonaro sugeriu que ele seja, agora, sabatinado para a Anvisa. O presidente também apontou nome para os cargos de ouvidor da ANTT e de procuradora-chefe do Cade.

INDICAÇÕES ÀS AGÊNCIAS E AUTARQUIAS

ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico)

Ana Carolina Argolo Nascimento de Castro, para o cargo de diretora;

Maurício Abijaodi Lopes De Basconcellos, para o cargo de diretor.

ANP (Agência Ncional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)

Symone Christine De Santana Araujo, para reconduzida reconduzida ao cargo de diretora;

Cláudio Jorge Martins De Souza, para o cargo de diretor;

Daniel Maia Vieira, para o cargo de diretor.

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)

Jorg Antônio Aquino Lopes, para o cargo de diretor; ele já estava indicado a uma vaga da direção da agência.

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)

Wilson Pereira De Lima Filho, para o cargo de diretor.

ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Luciano Lourenço Da Silva, para o cargo de diretor;

Robson Crepaldi, para o cargo de ouvidor.

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Daniel Meirelles Fernandes Pereira, para o cargo de diretor; ele estava indicado à direção da ANS.

ANM (Agência Nacional de Mineração)

Mauro Henrique Moreira Sousa, para o cargo de diretor-geral;

Roger Romão Cabral, para o cargo de direto;

Tasso Mendonça Junior, para cargo de diretor.

Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)

Juliana Oliveira Domingues, para o cargo de procuradora-chefe;

Victor Oliveira Fernandes, para o cargo de conselheiro.

CVM (Comissão de Valores Mobiliários)

João Pedro Barroso Do Nascimento, para o cargo de presidente;

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)