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Desempenho

Datafolha: Reprovação da gestão Bolsonaro frente à pandemia cai de 54% para 46%

As entrevistas foram realizadas nos dias 22 e 23 de março com 2.556 pessoas de 16 anos ou mais, em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos para cima ou para baixo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2022 às 15:52

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 15:52

A reprovação à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação à pandemia de coronavírus diminuiu, segundo pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo, 3. A parcela da população que vê o desempenho como ruim ou péssimo é de 46%, ante 54% visto em levantamento anterior.
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos
As entrevistas foram realizadas nos dias 22 e 23 de março com 2.556 pessoas de 16 anos ou mais, em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos para cima ou para baixo. Os resultados foram publicados no site do jornal Folha de S. Paulo.
A avaliação ótima ou boa para a condução do presidente frente à crise sanitária passou de 22% em setembro do ano passado para 28% em março. Os que consideram a atuação regular passaram de 22% para 25%.

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O Datafolha também pesquisou a reprovação do governo no geral, que também caiu - de 53% para 46%.
Segundo o levantamento, a percepção do controle da pandemia no País tem crescido. São 72% que consideram que a crise está parcialmente controlada, e 15%, totalmente. A fatia dos que veem a situação fora de controle caiu de 20% para 12%.

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