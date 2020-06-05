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Nas redes sociais

Bolsonaro fala em solução para 13º do Bolsa Família

O presidente também voltou a apelar aos governadores para que apressem a reabertura dos comércios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 07:32

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 07:32

Presidente da república Jair Bolsonaro em proninciamento
Presidente da república Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, apesar da medida provisória (MP) 898/20 ter perdido a validade, o governo federal irá buscar uma maneira de garantir o 13º benefício para o Bolsa Família. A medida deixou de ser válida no dia 25 de março. "Acho que pessoal do Bolsa Família terá uma boa surpresa e não vai demorar", disse o presidente durante transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais.
Segundo o presidente, já foi acertado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o pagamento de uma quarta e quinta parcela aos beneficiários do auxílio emergencial, criado para conter os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. "Vai ser menor do que os R$ 600 para ir partindo para um fim", afirmou Bolsonaro.
O presidente também voltou a apelar aos governadores para que apressem a reabertura dos comércios e aproveitem o atual momento, em que "a economia está começando a dar sinais". "A gente espera que os governadores de forma racional comece com maior velocidade a reabertura do comércio", disse. Para Bolsonaro, os "pobres se transformaram em miseráveis, e classe média, em pobres" por causa das medidas de isolamento social.

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