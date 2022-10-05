Bolsonaro evita responder se Guedes fica na Economia em eventual 2° mandato

No dia 26 de agosto, durante a campanha eleitoral no primeiro turno, Bolsonaro elogiou a "lealdade" de Guedes e, ao recorrer a uma figura de linguagem, disse que toma "tubaína" com o titular da Economia "sem problema nenhum". Ao longo do mandato, houve diversos rumores de que Guedes poderia deixar o governo, o que não se confirmou. Na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro apelidou o economista de "Posto Ipiranga". Depois de assumir como "superministro", contudo, Guedes foi perdendo poder de decisão para a ala política do Palácio do Planalto.