Bolsonaro envia carta à Índia e pede para antecipar envio de vacina

Na carta, enviada nesta sexta-feira, 8, o presidente Bolsonaro, ressalta que, para "possibilitar a imediata implementação do nosso Programa Nacional de Imunização, muito apreciaria poder contar com os bons ofícios de Vossa Excelência para antecipar o fornecimento ao Brasil, com a possível urgência e sem prejudicar o programa indiano de vacinação, de 2 milhões de doses do imunizante".