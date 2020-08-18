Bolsonaro elogia Tereza Cristina e diz que agronegócio vem batendo recordes

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/Pr

O presidente da República, Jair Bolsonaro, enalteceu, em visita a Mato Grosso do Sul, a atuação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, considerada por ele "o orgulho do agronegócio" no País. "O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida", afirmou Bolsonaro, durante a inauguração de uma estação de radar de Corumbá (MS). A ministra é sul-mato-grossense e deputada federal pelo Estado.

Segundo Bolsonaro, o homem do campo "não parou de trabalhar" e "não teve lockdown" durante a pandemia do novo coronavírus para manter a produção e o abastecimento.

O presidente disse, ainda, que, o governo enfrentou a questão da pandemia no setor com a contribuição de Tereza Cristina

"Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura, inclusive, abrindo fronteiras para além da América do Sul, obviamente", disse Bolsonaro na cerimônia.

O presidente elogiou que, antes das viagens presidenciais ao exterior, no ano passado, Tereza fez "um trabalho de base muito bem feito" com outros países para a assinatura de acordos. Entre os países visitados estava a China, principal parceiro comercial do Brasil, mas criticada pela ala ideológica do governo.