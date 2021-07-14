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Dores abdominais

Bolsonaro vai ser transferido para SP para possível cirurgia de emergência

Presidente teve soluços nos últimos dias e também sentiu dores abdominais

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:03
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após ser internado com dores abdominais
Jair Bolsonaro divulgou imagem de si mesmo no hospital após ser internado com dores abdominais Crédito: Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai ser transferido para São Paulo, após seu médico constatar um quadro de obstrução intestinal. Na capital paulista, ele passará por novos exames para verificar se uma cirurgia de emergência será necessária.
A informação foi confirmada por nota do Palácio do Planalto.
Na madrugada desta quarta-feira (14), Bolsonaro deu entrada para exames no HFA (Hospital das Forças Armadas) com dores abdominais. Segundo nota da Presidência da República, Bolsonaro seguiu orientação de sua equipe médica para a realização de exames para investigar a causa dos soluços".
Ainda de acordo com o Planalto, por orientação médica, o presidente ficaria sob observação, "no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem".
O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que operou Bolsonaro após a facada que levou no abdome, em setembro de 2018, foi chamado a Brasília.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência.
Secretaria Especial de Comunicação Social

CIRURGIAS DE BOLSONARO

6 de setembro de 2018 - Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG): Operação de urgência após ser atacado por uma facada de Adélio Bispo em ato de campanha
12 de setembro de 2018 - Hospital Albert Einstein, em São Paulo: Cirurgia de emergência em razão de uma complicação causada pela aderência das paredes do intestino
28 de janeiro de 2019 - Hospital Albert Einstein, São Paulo: Retirada da bolsa de colostomia
8 de setembro de 2019 - Hospital Vila Nova Star, São Paulo: Cirurgia para correção de uma hérnia incisional na região da área atingida pela facada
30 de janeiro de 2020 - Hospital das Forças Armadas (HFA), Brasília: Vasectomia
25 de setembro de 2020 - Hospital Vila Nova Star, São Paulo: retirada de cálculo na bexiga

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