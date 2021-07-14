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Bolsonaro está bem e vai ficar apenas em observação, diz ministro da Casa Civil

Na madrugada desta quarta-feira (14), Bolsonaro deu entrada no hospital das Forças Armadas, em Brasília (DF), com dores abdominais

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 14:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2021 às 14:27
Jair Bolsonaro em solenidade alusiva à Sanção da Lei de Capitalização da Eletrobras
Jair Bolsonaro em solenidade alusiva à Sanção da Lei de Capitalização da Eletrobras. Crédito: Alan Santos/PR
O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, informou, por meio das redes sociais, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "está bem" e vai ficar "apenas em observação" após realizar alguns exames. "Graças a Deus, nosso Presidente está bem", escreveu Ramos no Twitter. "Agradeço o carinho dos brasileiros e me junto a eles nas frequentes orações por @jairbolsonaro", completou. O ministro ainda desejou "força" ao presidente e disse que o Brasil "precisa e muito da sua coragem e liderança."
Na madrugada desta quarta-feira (14), Bolsonaro deu entrada no hospital das Forças Armadas, em Brasília (DF), com dores abdominais.
Em função dos problemas médicos, a agenda oficial do presidente foi cancelada e a reunião que estava marcada entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, prevista para hoje, será reagendada.
Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República informou que o presidente ficará sob observação por 24 a 48 horas, por orientação médica, "não necessariamente no hospital". A secretaria ainda disse que Bolsonaro "está animado e passa bem".
O médico Antônio Luiz Macedo, responsável por operar o presidente em 2018 após a facada, foi a Brasília para examiná-lo. 

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