  • Brasil
  • Bolsonaro diz ter potencializado queimadas na Amazônia
Em evento na Arábia Saudita

Bolsonaro diz ter potencializado queimadas na Amazônia

Segundo o presidente, foi por não se identificar com às políticas anteriores adotadas no tocante à Amazônia

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 08:17

Redação de A Gazeta

Discussão na ONU sobre Amazônia exclui Brasil Crédito: Mayke Toscno/Gcom-MT
Em evento na Arábia Saudita nesta quarta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro reconheceu ter "potencializado" as queimadas na região amazônica porque não concordava com as políticas anteriores adotadas. Diante de investidores sauditas, ele voltou a fazer referência às críticas do presidente da França, Emmanuel Macron, como tem feito nos discursos sobre a temática ambiental.
"O Brasil foi duramente atacado por um chefe de Estado europeu sobre a questão da Amazônia. São problemas que acontecem ano após ano, que é da cultura, por parte do povo nativo, queimar e depois derrubar uma parte da sua propriedade para o plantio, para a sua sobrevivência", disse Bolsonaro durante o fórum Future Investment Initiative, que reuniu investidores em Riad. "Mas foi potencializado por mim, exatamente porque não me identifiquei com políticas anteriores adotadas no tocante à Amazônia. A Amazônia é nossa, a Amazônia é do Brasil", afirmou.

