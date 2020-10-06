Bolsonaro diz que governo atuará por retorno de motorista preso na Rússia

Presidente Jair Bolsonaro disse que o governo brasileiro vai intervir pelo retorno do motorista brasileiro Robson Oliveira, preso na Rússia Crédito: Carolina Antunes/Pr

O presidente Jair Bolsonaro informou pelas redes sociais nesta terça-feira (6) que o governo brasileiro vai intervir pelo retorno do motorista brasileiro Robson Oliveira, preso na Rússia. Ele trabalhava para um jogador de futebol. O presidente afirmou que o caso é "complexo, mas não impossível de ser solucionado" e que o Brasil atuará para buscar o "perdão local" de Robson. Para isso, o chefe do Executivo disse que tentará o diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Hoje serei orientado pelo Ministro Ernesto Araújo (das Relações Exteriores) para um possível contato com o Presidente Vladimir Putin. Entramos no caso e o Brasil buscará, diplomaticamente, o retorno de Robson ao Brasil", informou Bolsonaro. Na semana passada, houve um apelo para que o Itamaraty entrasse no caso.

Em 2019, o motorista Robson Oliveira foi preso por portar remédio de uso não liberado na Rússia, mas permitido no Brasil. O motorista levava o medicamento Mytedom 10mg (cloridrato de metadona) para o sogro do meio-campista Fernando, que atuava no país. Robson era motorista do jogador e está detido na Rússia desde fevereiro de 2019.

"O medicamento era para o sogro do jogador Fernando, com o qual ele trabalhava, defensor do Spartak de Moscou, hoje no Beijing Guoan, da China. Nossa embaixada nos informou que Robson poderá ser condenado a 20 anos de prisão. A juíza do caso acaba de se aposentar e, dessa forma, o processo voltou à estaca zero", destacou o presidente Bolsonaro, já munido de informações sobre o episódio.

O mandatário brasileiro afirmou que "a Justiça russa é bastante rígida e independente, mas um perdão do Governo local será buscado por nós". O presidente disse ainda que conheceu o caso de Robson por meio do jogador Felipe Melo, do Palmeiras.

CAMPANHA

Nas redes sociais, personalidades do esporte fizeram na semana passada campanha com hashtag #JustiçaPorRobson pedindo a liberdade do brasileiro na Rússia. Também via redes sociais, o jogador Fernando pediu a ajuda do presidente Bolsonaro e rebateu críticas de que não tem contribuído para ajudar o ex-funcionário. "É mentira quando dizem que não estou fazendo nada para ajudá-lo", disse em publicação no Instagram. O atleta afirmou que tem pago os custos com advogados de Robson na Rússia e no Brasil.