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Indicação para Corte

Imaginem as sessões do STF começarem com uma oração, diz Bolsonaro

Segundo o presidente Jair Bolsonaro,  próxima vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal será preenchida por um pastor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 08:30

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 08:30

Jair Bolsonaro em solenidade alusiva à partida da comitiva brasileira em Missão Especial a Beirute
Jair Bolsonaro afirma que próxima vaga de ministro do STF será preenchida por um pastor Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (5) a uma plateia de fiéis evangélicos que a próxima vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) será preenchida não só por alguém "terrivelmente evangélico", como já havia prometido, mas por um pastor.
"A segunda vaga, com toda a certeza, mais do que um terrivelmente evangélico, se Deus quiser nós teremos lá um pastor", afirmou ele durante culto em um templo na Assembleia de Deus, em São Paulo.
"Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração", completou.
Bolsonaro se referiu à segunda vaga que deve ser aberta na corte durante o seu mandato, o que está previsto para 2021. Cabe ao presidente da República indicar o escolhido, que passa por sabatina no Senado.

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Para a primeira vaga, aberta com a aposentadoria compulsória do decano Celso de Mello, Bolsonaro indicou o juiz federal Kassio Nunes, 48, hoje integrante do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).
No evento desta segunda, o presidente afirmou que "alguns ainda precipitados" achavam que o ministro de perfil notoriamente evangélico deveria ter sido indicado já para a substituição de Celso de Mello.
Bolsonaro fez as declarações no culto de aniversário do pastor José Wellington Bezerra da Costa, líder das Assembleias de Deus no Brasil.
Ao chegar ao local, o presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foram recebidos com aplausos e gritos de "mito". O casal também foi saudado nos discursos de pastores e líderes da igreja.

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