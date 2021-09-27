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Ameaça Autoritária

Bolsonaro diz que Forças Armadas não cumprem "ordem absurdas"

A fala vem após dúvidas se parte das Forças estaria disposta a embarcar em uma ruptura institucional; o presidente tem histórico de declarações autoritárias e de ameaças a instituições

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 15:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 set 2021 às 15:23
Jair Bolsonaro em Nova York
O presidente Jair Bolsonaro em Nova York Crédito: Alan Santos/PR
presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (27) , durante evento da Caixa Econômica Federal, que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas. "Se eu der ordens absurdas, vão cumprir? Não. Nem a mim, nem a governo nenhum. As Forças Armadas tem que ser tratadas com respeito", disse o chefe do Planalto.
A fala vem após dúvidas no meio político se parte das Forças Armadas estaria disposta a embarcar em uma ruptura institucional. Como revelou o Estadão/Broadcast, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, mandou recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), por meio de um interlocutor, de que não haveria eleições em 2022 sem voto impresso, proposta derrotada no Congresso.
Ainda durante o discurso no evento da Caixa, que marcou a abertura da agenda de eventos dos mil dias de governo, Bolsonaro ainda voltou a dizer que não gostaria de ver a gasolina e o dólar nos níveis atuais, mas ressaltou que não resolve tudo sozinho. "Alguém acha que eu não queria gasolina a R$ 4 ou menos? O dólar a R$ 4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é a realidade", disse o presidente. "Tem um ditado que diz "nada está tão ruim que não possa piorar". Não queremos isso", acrescentou.

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