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Vaga aberta

Bolsonaro diz a ministros que pretende indicar André Mendonça para o Supremo

Anúncio foi feito em reunião ministerial na manhã desta terça-feira (06); esta será a segunda indicação de Bolsonaro ao Supremo, após Nunes Marques

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 14:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2021 às 14:21
André Mendonça, advogado-geral da União
André Mendonça, advogado-geral da União Crédito: JOSE DIAS/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em reunião ministerial que pretender indicar o ministro André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) que será aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que completa a idade limite de 75 anos.
O mandatário realizou na manhã desta terça-feira (6) uma reunião ministerial no Palácio da Alvorada. O encontro não estava na agenda.
De acordo com relatos feitos à reportagem, Bolsonaro disse que quer indicar Mendonça para a corte. O presidente já havia anunciado que o escolhido seria um evangélico às igrejas neopentecostais apoiam o governo e têm cobrado a designação para o STF.
Apesar da vontade de Bolsonaro, Mendonça não tem boa relação com o Congresso e teve a imagem desgastada dentro do STF devido à abertura de inquéritos para investigar críticos do presidente e pela atuação na discussão sobre realização de missas e cultos durante a pandemia da Covid-19.
O nome de Mendonça é bem visto pela ala ideológica do governo e pela base mais fiel a Bolsonaro no Legislativo. Pastores evangélicos próximos do chefe do Executivo seguem em campanha pelo nome do advogado-geral.
O bloco de partidos do chamado centrão, porém, trabalha contra sua indicação. Bolsonaro está cada dia mais refém desse grupo, que comanda tanto a Câmara quanto o Senado, e o aval do centrão pode ser decisivo para a escolha.
Em sua primeira nomeação para o Supremo, por exemplo, antes de anunciar seu escolhido, Bolsonaro ouviu parlamentares dos partidos que se consideram de centro e integram a base aliada do Palácio do Planalto.
Foi indicado Kassio Nunes Marques, magistrado com relação próxima a políticos de MDB, PP e até PT, legenda responsável por sua indicação ao TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), corte que integrava até então.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais líderes do centrão e conterrâneo de Kassio, foi apontado como um dos fiadores da escolha. Na sabatina antes de ser aprovado para o Supremo, o ministro afirmou ter ficado emocionado com o discurso de Nogueira, que é investigado no STF.

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