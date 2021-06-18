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STF

Marco Aurélio adia aposentadoria para reduzir acervo deixado ao sucessor

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF) remarcou saída para 12 de julho, data limite para a aposentadoria compulsória, quando completa 75 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2021 às 15:30

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:30

Ministro do STF Marco Aurélio Mello
Ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Felipe Sampaio/SCO/STF
A despedida do ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), foi adiada em uma semana. Ele pediu para permanecer no cargo até 12 de julho, data em que completa 75 anos e é obrigado a se aposentar.
Em ofício enviado à presidência do tribunal, Marco Aurélio disse que vai ficar na cadeira até a data limite para reduzir o acervo de processos pendentes ao sucessor.
"Faço-a para, em livre manifestação, dedicar-me, até à undécima hora, ao Judiciário e, com isso, diminuir, ao máximo, o número de processos que ficarão, no Gabinete, esperando o sucessor. Assim, em vez de antecipar, aguardarei, em mais uma demonstração de apego ao ofício de servir, como julgar, aos semelhantes, a data-limite de permanência do cargo, a ocorrer em 12 de julho próximo, ao completar 75 anos de idade", escreveu.
Indicado ao tribunal pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, de quem é primo, Marco Aurélio tomou posse como ministro da Suprema Corte em meados de 1990 e, desde então, assumiu a presidência do tribunal em quatro ocasiões.
A cadeira deixada por ele será ocupada por um nome a ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo Senado Federal. Marco Aurélio será o segundo ministro a deixar o STF durante o atual mandato. Ano passado, Celso de Mello também se aposentou e foi substituído por Kassio Nunes Marques.

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