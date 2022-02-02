Bolsonaro defende liberdade de imprensa para atacar Lula e TSE no Congresso

O chefe do Executivo disse que não irá regular a mídia e a imprensa nem revogará a reforma trabalhista, como o petista sinalizou que poderia fazer em declarações recentes.

O presidente Jair Bolsonaro discursou durante a sessão inaugural dos trabalhos legislativos de 2022, no Congresso Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil

"Não deixemos que qualquer um de nós, quem que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia, não interessa por qual intenção e objeto. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa garantida em nossa Constituição não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país", disse o presidente.

Apesar da fala, Bolsonaro acumula em seu governo diferentes ações para atacar e intimidar o trabalho da imprensa. Não trata exatamente de regulação, mas trata jornalistas com xingamentos, faz ameaças a órgão de imprensa diversos e já mobilizou o Planalto para tomar medidas de sufocamento da mídia.

Na fala desta quarta-feira, em relação ao TSE, Bolsonaro também criticou a possibilidade de regulação da internet e disse que "a nossa liberdade está acima de tudo".

"Os senhores nunca me verão vir aqui neste parlamento pedir pela regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro Poder, a nossa liberdade acima de tudo" Jair Bolsonaro - Presidente

Recentemente, o TSE passou a discutir a possibilidade de banimento do aplicativo de mensagens Telegram, amplamente usado pela militância bolsonarista.

Bolsonaro compareceu nesta quarta-feira à cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo, realizada na Câmara dos Deputados. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, também participou da solenidade.

Um dia antes, Bolsonaro não compareceu à cerimônia de abertura do Judiciário, argumentando que iria sobrevoar áreas afetadas pelas enchentes na região da Grande São Paulo. Na manhã desta quarta, o presidente fez provocações contra integrantes de outros Poderes, em referências veladas ao Judiciário.

Esse foi o segundo ano seguido que o chefe do Executivo leva pessoalmente a mensagem presidencial ao parlamento desde que assumiu a Presidência da República.