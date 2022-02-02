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Críticas

Bolsonaro defende liberdade de imprensa para atacar Lula e TSE no Congresso

Presidente fez um discurso na abertura dos trabalhos de 2022 do Legislativo com indiretas ao pré-candidato do PT e ao Tribunal Superior Eleitoral

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 19:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2022 às 19:09
O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um discurso na abertura dos trabalhos de 2022 do Legislativo com indiretas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário na disputa pelo Planalto, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O chefe do Executivo disse que não irá regular a mídia e a imprensa nem revogará a reforma trabalhista, como o petista sinalizou que poderia fazer em declarações recentes.
Brasília-DF - O presidente da República, Jair Bolsonaro, discursa durante a sessão inaugural dos trabalhos legislativos de 2022, no Congresso Nacional
O presidente Jair Bolsonaro discursou durante a sessão inaugural dos trabalhos legislativos de 2022, no Congresso  Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil
"Não deixemos que qualquer um de nós, quem que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia, não interessa por qual intenção e objeto. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa garantida em nossa Constituição não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país", disse o presidente.
Apesar da fala, Bolsonaro acumula em seu governo diferentes ações para atacar e intimidar o trabalho da imprensa. Não trata exatamente de regulação, mas trata jornalistas com xingamentos, faz ameaças a órgão de imprensa diversos e já mobilizou o Planalto para tomar medidas de sufocamento da mídia.
Na fala desta quarta-feira, em relação ao TSE, Bolsonaro também criticou a possibilidade de regulação da internet e disse que "a nossa liberdade está acima de tudo".
"Os senhores nunca me verão vir aqui neste parlamento pedir pela regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro Poder, a nossa liberdade acima de tudo"
Jair Bolsonaro - Presidente
Recentemente, o TSE passou a discutir a possibilidade de banimento do aplicativo de mensagens Telegram, amplamente usado pela militância bolsonarista.

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Bolsonaro compareceu nesta quarta-feira à cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo, realizada na Câmara dos Deputados. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, também participou da solenidade.
Um dia antes, Bolsonaro não compareceu à cerimônia de abertura do Judiciário, argumentando que iria sobrevoar áreas afetadas pelas enchentes na região da Grande São Paulo. Na manhã desta quarta, o presidente fez provocações contra integrantes de outros Poderes, em referências veladas ao Judiciário.
Esse foi o segundo ano seguido que o chefe do Executivo leva pessoalmente a mensagem presidencial ao parlamento desde que assumiu a Presidência da República.
Ele chegou ao Congresso acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Saúde, Marcelo Queiroga, e das Comunicação, Fabio Faria, também estiveram presentes na solenidade.

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