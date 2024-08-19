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Candidato a vereador

Bolsonaro defende direito de filho 04 usar nome 'Jair Bolsonaro' na urna

Ministério Público (MP) avalia questionar a escolha de Jair Renan Bolsonaro, de usar mesmo nome do pai, na Justiça Eleitoral; filho do ex-presidente, que classifica episódio como "perseguição sem fim", é candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2024 às 18:28

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 18:28

Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quer usar o mesmo nome do pai na urna: "Jair Bolsonaro". O Ministério Público (MP) avalia questionar a escolha na Justiça Eleitoral por induzir o eleitor ao erro, por se tratar do nome pelo qual o pai é conhecido nacionalmente. Renan Bolsonaro concorre ao cargo de vereador pelo município de Balneário Camboriú.
Em reação à posição do MP, Jair Bolsonaro disse que esse é mesmo "o nome do moleque" e acusou o órgão de tocar na questão "só para dar dor de cabeça para a gente". O ex-presidente ressalta que o filho não está inventando o nome. O "04" tem por nome completo Jair Renan Valle Bolsonaro, logo estaria optando por usar o primeiro e último nome, que compartilha com o pai.
Caso a escolha seja questionada na Justiça, Jair Renan pode ter que alterar seu nome de urna para o pleito de 2024. Bolsonaro classificou o episódio como uma "perseguição sem fim".

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