Bolsonaro convoca população para "dia de jejum e oração pela liberdade"

Presidente Jair Bolsonaro passou a usar máscara em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Marcos Correa/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais neste domingo (28) para convocar a população para um "dia de jejum e oração" pela liberdade do país. O mandatário chamou a iniciativa para esta segunda-feira (29).

"Aos que puderem, amanhã, 29/03/2021, teremos um dia de jejum e oração pelo bem e pela liberdade de nossa nação", escreveu o presidente no Twitter.

"Seguiremos lutando com todas as nossas forças contra o vírus e o desemprego; pela vida, mas sem abrir mão da dignidade de cada um."

Bolsonaro divulgou a iniciativa no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sofreu críticas de parlamentares depois de acusar a senadora Kátia Abreu (PP-TO) de atuar em favor de interesses do 5G da China durante um almoço reservado no Itamaraty.