AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro convoca população para "dia de jejum e oração pela liberdade"
Coronavírus

Bolsonaro convoca população para "dia de jejum e oração pela liberdade"

"Seguiremos lutando com todas as nossas forças contra o vírus e o desemprego", escreveu presidente, no Twitter

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2021 às 09:18
Presidente Jair Bolsonaro passou a usar máscara em meio à pandemia de Covid-19
Presidente Jair Bolsonaro passou a usar máscara em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais neste domingo (28) para convocar a população para um "dia de jejum e oração" pela liberdade do país. O mandatário chamou a iniciativa para esta segunda-feira (29).
"Aos que puderem, amanhã, 29/03/2021, teremos um dia de jejum e oração pelo bem e pela liberdade de nossa nação", escreveu o presidente no Twitter.
"Seguiremos lutando com todas as nossas forças contra o vírus e o desemprego; pela vida, mas sem abrir mão da dignidade de cada um."
Bolsonaro divulgou a iniciativa no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sofreu críticas de parlamentares depois de acusar a senadora Kátia Abreu (PP-TO) de atuar em favor de interesses do 5G da China durante um almoço reservado no Itamaraty.
Senadores pressionam pela saída de Araújo do cargo para facilitar a compra de vacinas. O chanceler tem feito constantes ataques a países estratégicos para o Brasil, como a China.

Veja Também

Guedes toma vacina contra a Covid-19 e defende imunização

Doria prevê vacinação em julho com imunizante 100% nacional do Butantan

Ministro da Casa Civil de Bolsonaro sai de férias no pior momento da pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caio de Souza Sá, vulgo "Caio Capeta", 29 anos
'Caio Capeta': acusado de ataque que vitimou inocente em Vitória é preso
Imagem BBC Brasil
Os vencedores (e os perdedores) econômicos da maior Copa do Mundo de todos os tempos
Lounge JD é homenagem a João Dalmácio Castello, antigo proprietário do hotel em que está sendo realizada a CasaCor ES 2026
Casacor ES 2026 abre a portas para celebrar a memória em despedida de hotel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados