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Eleições 2022

Bolsonaro convoca coletiva de imprensa no Palácio

Presidente viajaria de MG direto para o Rio de Janeiro, onde participará de atos políticos nesta quinta-feira (27) mas alterou seu percurso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 out 2022 às 20:21

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 20:21

Jair Bolsonaro
Bolsanaro alterou agenda de campanha Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
A Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) concederá uma entrevista coletiva no Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira (26). 
O chefe do Executivo passou o dia em Minas Gerais, onde cumpriu agenda de campanha em três cidades. Bolsonaro viajaria de MG direto para o Rio de Janeiro, onde participará de atos políticos nesta quinta-feira, 27, mas alterou seu percurso.
A campanha bolsonarista vive uma crise com as denúncias feitas pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, de que rádios pelo País teriam beneficiado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em inserções de propaganda eleitoral. As acusações foram consideradas "apócrifas" pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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