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Aprovação de auxílio

Bolsonaro: Congresso tem sua participação e faz sua parte

Presidente afirmou nesta segunda (30) que, apesar de 'problemas na relação' entre governo e Parlamento, Congresso tem cooperado neste momento de crise causada pelo coronavírus

Publicado em 30 de Março de 2020 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 20:58
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, em entrevista à Rede TV! realizada nesta segunda-feirav (30),  que o Congresso tem cooperado com o governo neste momento de crise causada pelo alastramento do novo coronavírus, causador da covid-19, e isso apesar de "alguns problemas" na relação entre governo e Parlamento. Em referência à aprovação pelo Senado Federal do auxílio de R$ 600 para autônomos e informais, Bolsonaro disse que o valor ajuda, "mas é aquém do que [as pessoas] necessitam".
Jair Bolsonaro
Bolsonaro disse que valor de auxílio ajuda, "mas é aquém do que [as pessoas] necessitam" Crédito: Marcos Corrêa/PR

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"Alguns problemas com relação ao Congresso não são de agora, vão desde quando eu assumi o governo, assim como com alguns governadores. Mas hoje o Congresso deu mais uma prova de que não existe diferença: o Senado aprovou um abono de 600 reais para os informais. O Congresso também aprovou o estado de calamidade, ele tem sua participação"
Jair Bolsonaro - Presidente
Apesar da aprovação do auxílio aos informais, cujo impacto fiscal deve ficar em R$ 15 bilhões ao mês, Bolsonaro disse que mantém a preocupação com a possibilidade de um crescimento no número de desempregados. "A questão do emprego é uma preocupação nossa", disse. Segundo o presidente, há necessidade de "afrouxamento" na quarentena que vem sendo promovida em alguns Estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.

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"A maioria da população não tem com ficar em casa mais, tem que ser afrouxada alguma coisa, paulatinamente, para que o desemprego não aumente. O dano causado pelo desemprego vai ser muito pior do que o dano causado pelo vírus", argumentou Bolsonaro.

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