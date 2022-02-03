Bolsonaro confirma troca de 11 ministros que vão disputar eleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta quinta-feira (3) a troca de 11 ministros em 31 de março em razão das eleições gerais. A data é a limite para a que ocupantes de vários cargos públicos sejam exonerados para disputarem as eleições.
"Está previsto no momento que 11 ministros vão disputar eleição. Vamos ter ministérios-tampão", disse Bolsonaro sem citar nenhum dos nomes que devem deixar o governo federal.
A declaração foi dada em Porto Velho, Rondônia, antes do presidente se encontrar com o presidente do Peru, Pedro Castillo.
Na ocasião, ele ainda acenou para a possibilidade de dar um cargo ao senador Marcos Rogério (PL-RO). "Eu tenho profundo apreço pelo (Marcos) Rogério, a gente pode conversar, mas nada decidido ainda", disse Bolsonaro.
Da tropa de choque do governo na CPI da Covid, Marcos Rogério é senador por Rondônia e estava ao lado do presidente no momento da declaração.
"Dia 31 de março é grande dia, 11 saem, 11 entram. Da minha parte, só vão ficar sabendo pelo Diário Oficial da União", acrescentou o presidente.