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Dança nas cadeiras

Bolsonaro confirma troca de 11 ministros que vão disputar eleição

Presidente explicou que as mudanças serão feitas até 31 de março, data  limite para a que ocupantes de cargos públicos sejam exonerados para disputarem as eleições

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2022 às 16:20
Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia alusiva ao início da missão humanitária no Haiti
Presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta quinta-feira (3) a troca de 11 ministros em 31 de março em razão das eleições gerais. A data é a limite para a que ocupantes de vários cargos públicos sejam exonerados para disputarem as eleições.
"Está previsto no momento que 11 ministros vão disputar eleição. Vamos ter ministérios-tampão", disse Bolsonaro sem citar nenhum dos nomes que devem deixar o governo federal.
A declaração foi dada em Porto Velho, Rondônia, antes do presidente se encontrar com o presidente do Peru, Pedro Castillo. 

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Na ocasião, ele ainda acenou para a possibilidade de dar um cargo ao senador Marcos Rogério (PL-RO). "Eu tenho profundo apreço pelo (Marcos) Rogério, a gente pode conversar, mas nada decidido ainda", disse Bolsonaro.
Da tropa de choque do governo na CPI da Covid, Marcos Rogério é senador por Rondônia e estava ao lado do presidente no momento da declaração.
"Dia 31 de março é grande dia, 11 saem, 11 entram. Da minha parte, só vão ficar sabendo pelo Diário Oficial da União", acrescentou o presidente.

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