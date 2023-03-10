Bolsonaro cita feitos de seu governo e usuários ironizam: 'Tá joia'

SÃO PAULO - "Aproveitando que tu volta semana que vem, consegue trazer dois iPhones?" Foi nesse tom de ironia que esse e outros usuários do Twitter regiram a uma publicação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os feitos de seu governo na manhã desta sexta-feira (10).

O ex-chefe do Executivo, cujo retorno ao Brasil chegou a ser anunciado para a próxima semana, depois adiado, falou no Twitter sobre valores que sua gestão teria destinado em ajuda a cidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia afetadas por chuvas em março de 2022. "O que você não saberá por grande parte da imprensa tradicional", justificou Bolsonaro.

Usuários ironizam o ex-presidente Jair Bolsonaro em postagem nas redes sociais sobre feitos do seu governo Crédito: Twitter/Reprodução

Nos stories do seu perfil no Instagram, Michelle Bolsonaro compartilhou a notícia e ironizou a denúncia. "Quer dizer que, 'eu tenho tudo isso' e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa impressa (sic) vexatória."

Mas e as joias, foram da 25 de março? — GERO CORDEIRO (@gerocosta) March 10, 2023

Na tarde desta quinta (9), o assunto também foi utilizado em tom irônico pela Secretaria de Comunicação Social do Planalto. Em uma publicação sobre a declaração do Imposto de Renda , cujo prazo para envio começa no próximo dia 15, o canal institucional começa o texto com "E aí, tudo joia?", em clara referência ao episódio de Bolsonaro.