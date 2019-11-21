Bolsonaro acusa Witzel de manipular investigação do caso Marielle

Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi citado na apuração do caso por um porteiro do condomínio no Rio de Janeiro onde ele tem casa Crédito: José Dias/PR

"Esse é o trabalho, em parte, desse governador que tem obsessão de ser presidente da República. Dizem alguns que no seu gabinete ele usa a faixa presidencial", afirmou Bolsonaro, durante a cerimônia de lançamento da Aliança pelo Brasil, partido que ele pretende criar após o racha com o PSL

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"Acabaram as eleições e ele botou na cabeça que quer ser presidente. Direito dele e de qualquer um de vocês. Mas ele também botou na cabeça destruir a reputação da família Bolsonaro. A minha vida virou um inferno depois da eleição do senhor Wilson Witzel, lamentavelmente", acrescentou o presidente, que disse ainda que o governador do Rio tem usado a Polícia Civil do estado para atingir esse objetivo. Bolsonaro se referiu à investigação sobre o assassinato da vereadora do PSOL, em março de 2018.

O presidente foi citado na apuração do caso por um porteiro do condomínio no Rio de Janeiro onde ele tem casa. Num depoimento dado à Polícia Civil, o funcionário havia atribuído a Bolsonaro a autorização para a entrada no condomínio Vivendas da Barra de um dos acusados no crime. Em nova oitiva, desta vez à Polícia Federal , o porteiro recuou e disse que errou ao mencionar o presidente na autorização.

Nesta quinta, durante evento da Aliança pelo Brasil, Bolsonaro repetiu um relato da sua conversa com Witzel sobre as investigações. Ele disse que encontrou o governador em 9 de outubro e que, na ocasião, foi informado pelo governador de que "o processo foi ao Supremo".

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"Perguntei: 'Como você sabe disso se o processo corre em segredo de Justiça?'", afirmou Bolsonaro, para em seguida dizer que Witzel está manipulando a investigação.

"Já sabia das intenções [do Witzel], do que ele vinha fazendo. Ele vinha manipulando esse processo. Parece que não interessa à esquerda chegar aos mandantes do crime, mas usar esse crime bárbaro, que todos nós repudiamos, para atingir a reputação de pessoas outras."

De fato a menção ao nome de Bolsonaro foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) , mas, segundo a Procuradoria-Geral da República, o caso foi arquivado.

O governador do Rio nega ter vazado qualquer tipo de informação e disse que nem sequer teve acesso às investigações do caso Marielle.

Nesta quinta, o presidente comentou a citação do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ ), seu filho, em depoimentos sobre o assassinato de Marielle. ?Bolsonaro tem duas casas dentro do condomínio Vivendas da Barra. Além do imóvel onde ele morava com a família, em outro reside Carlos.

Na Câmara Municipal, Carlos se envolveu em uma ríspida discussão em 2017 com um assessor de Marielle. Na ocasião, a vereadora chegou a intervir para acalmar o filho de Bolsonaro. O assessor envolvido no episódio já prestou depoimento durante a investigação sobre a morte de Marielle.

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A polícia do Rio, porém, intensificou nas últimas semanas a busca por testemunhas para entender melhor as circunstâncias do bate-boca, que já era de conhecimento dos investigadores e havia sido mencionado por Carlos anteriormente.

Sobre esse assunto, Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que agora "tentam envolver o Carlos" nas investigações. "Parte de alguns no Brasil quer jogar pra cima de mim a possibilidade de eu ser um dos mandantes do crime da Marielle", acrescentou.

Ao dizer que a hipótese não é verdadeira, Bolsonaro disse que ele seria um "imbecil" se recebesse um dos responsáveis pelo crime em sua casa. O presidente reafirmou ainda lamentar o assassinato da vereadora. ?