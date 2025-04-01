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Bancada do PL

Bolsonaristas criam subcomissão do 8/1 em dia de obstrução de trabalhos na Câmara

Os trabalhos serão conduzidos no colegiado de segurança pública, majoritariamente oposicionista ao presidente Lula

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 17:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 abr 2025 às 17:32
BRASÍLIA - A bancada apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aprovou, nesta terça-feira (1º), a criação de uma subcomissão especial sobre o 8 de Janeiro na Câmara dos Deputados. Os trabalhos desse grupo, composto por 12 parlamentares, serão conduzidos na Comissão de Segurança Pública, majoritariamente oposicionista ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Esse foi o único requerimento aprovado no colegiado nesta terça-feira (1º), enquanto o PL conduz uma obstrução total, de modo a impedir todos os trabalhos no Legislativo.
Deputado Zuco, líder da oposição na Câmara dos Deputados
Deputado Zucco foi o autor do requerimento que cria a subcomissão Crédito: Agência Câmara
O partido conduzirá com o procedimento, segundo correligionários, até a anistia aos presos dos atos golpistas que vandalizaram os prédios dos Três Poderes entrar na pauta da Casa.
Segundo o autor do requerimento que cria a subcomissão, deputado Zucco (PL-RS), essa subcomissão tem o objetivo de verificar a execução penal dos presos do 8 de Janeiro e a condição dos detidos.
"As denúncias de violações de direitos são reais e estão nebulosamente encobertas por sigilos, privação de informações, negativa de acessos e incomunicabilidade mesmo com advogados e familiares", afirma Zucco, que também é líder da oposição.
O 8 de Janeiro já foi um tema tratado no Legislativo. Em 2023, o Congresso Nacional instaurou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. O relatório final, aprovado em outubro daquele ano, pediu o indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas pelos atos golpistas em Brasília. O placar final do documento, elaborado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), terminou com 20 votos a 11.

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