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Litoral catarinense

Bolsas com drogas são encontradas em praias de Santa Catarina

Na tarde de domingo (23), um pescador também já havia encontrado cerca de 120 quilos de drogas no mar de Penha (SC) distribuídas em sete mochilas, com 110 tabletes de cocaína e dois de maconha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2022 às 17:44

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 17:44

Bolsas com substâncias análogas à cocaína foram encontradas nas praias de Barra Velha e Balneário Barra do Sul, no litoral catarinense, na segunda-feira (24). O episódio ocorre a 25 km e 57 km, respectivamente, de Penha (SC), onde um pescador encontrou cerca de 120 quilos de drogas em alto mar no domingo passado (23).
Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, uma mulher relatou que estava com a família na praia, na Estrada Prefeito Miguel Tito Rosa, em Balneário Barra do Sul, quando viu uma bolsa impermeável na areia, quase enterrada.
Por suspeitar do conteúdo, ela acionou a polícia. Ao chegarem no local, os agentes constataram que a bolsa tinha 9 tabletes de aproximadamente 1,3 kg cada, totalizando uma quantidade de 11 kg de substância análoga à cocaína.
No mesmo dia, na praia do Tabuleiro, em Barra Velha, cerca de 35 km de Balneário Barra do Sul, um morador acionou a polícia ao avistar tabletes de drogas na beira da praia, entre postos do Corpo de Bombeiros.
Ao chegarem no local, a equipe constatou que havia um saco plástico preto embaixo de uma escadaria, dentro do qual havia 15 tabletes de substância análoga à cocaína. Na orla, os policiais ainda encontraram mais um tablete de droga.
Mulher acionou a polícia ao encontrar bolsa impermeável na areia na praia de Barra Velha
Mulher acionou a polícia ao encontrar bolsa impermeável na areia de uma praia de Santa Catarina Crédito: Divulgação | Polícia Militar de Santa Catarina
Ao todo, em Balneário Barra Sul, a polícia encontrou 16 tabletes de droga que somavam cerca de 19 kg. No entanto, a polícia informou que o conteúdo foi pesado com as embalagens molhadas, o que pode ter influenciado no valor final da pesagem.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se há correlação entre os casos, mas ainda não obteve resposta. O texto será atualizado assim que houver manifestação.

Drogas em Penha

Um pescador encontrou cerca de 120 quilos de drogas no mar de Penha, em Santa Catarina. O caso foi registrado na tarde do domingo (23) e a Polícia Militar foi acionada pelo homem, que não teve identidade revelada.
As drogas estavam distribuídas em sete mochilas, com 110 tabletes de cocaína e dois de maconha. Um helicóptero precisou ser utilizado para retirar o volume de drogas do local. Até o momento, não há informações sobre como a droga pode ter parado no local ou sobre quem seria o dono do volume.

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