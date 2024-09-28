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Projeto Comprova

Bolsa Família não vai priorizar pessoas acima de 40 anos; saiba os critérios

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) disse ao Comprova que não há critério de prioridade para essa faixa etária ligado ao recebimento do benefício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2024 às 09:08

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 09:08

Bolsa Família não vai priorizar pessoas acima de 40 anos; saiba os critérios
Bolsa Família não vai priorizar pessoas acima de 40 anos; saiba os critérios Crédito: Reprodução TikTok | Arte A Gazeta
Conteúdo investigado: Vídeo apresenta imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de ministros do governo em diferentes agendas públicas. Em destaque, inseridas sobre as imagens, as legendas “?? Melhor notícia” e “24/09 Quem tem mais de 40 anos pode ter prioridade no Bolsa Família”. Uma voz artificial narra o vídeo e diz que o governo aprovou nova norma, e que pessoas com CPF terminado em determinados números e com 40 anos ou mais passarão a ter prioridade no Bolsa Família.
Onde foi publicado: TikTok.
Conclusão do Comprova: Post no TikTok mente ao dizer que pessoas com 40 anos ou mais terão prioridade para receber o Bolsa Família. Não houve nenhum anúncio do governo nesse sentido. Consultado pelo Comprova, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) afirmou que não existe critério ligado à idade para o recebimento prioritário do benefício.
Conforme a Lei nº 14.601/2023, são elegíveis ao Programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218. Também é necessária a inscrição no CadÚnico – que, por sua vez, é reservada às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo (atualmente, R$ 706).
Os grupos prioritários no recebimento do benefício, de acordo com o governo federal, são famílias:
  • Indígenas;
  • Quilombolas;
  • Com crianças resgatadas de situação de trabalho infantil;
  • Com integrantes resgatados de situação análoga à de trabalho escravo;
  • Com pessoas catadoras de material reciclável.
“As demais famílias são ordenadas pelos critérios de menor renda familiar mensal por pessoa, maior número de crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos e maior tempo de habilitação de forma ininterrupta (inscritos e seguindo os requisitos do Bolsa Família), sucessivamente”, acrescentou o MDS.
O critério de idade só é utilizado em dois benefícios complementares ao Bolsa Família, criados em 2023, após a recriação do programa:
  • Primeira Infância: concede um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade na família
  • Benefício Variável Familiar: concede um adicional de R$ 50 para cada criança e adolescente com idade entre sete e 18 anos incompletos, além de gestantes.
Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.
Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. O post foi visualizado mais de 24,3 mil vezes, até o dia 26 de setembro.
Fontes que consultamos: Consultamos a Lei nº 14.601/2023, que institui o Bolsa Família, reportagens do governo federal sobre o programa e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: O Comprova já verificou outros conteúdos falsos envolvendo programas sociais, como um post que mentia ao dizer que o governo federal teria criado o programa “Ceia para Todos”. Na mesma linha do conteúdo verificado aqui, esse também levava a um golpe. Ainda sobre o Bolsa Família, foi publicado, na seção Comprova Explica, detalhes de por que não há pagamento de 13ª parcela e das variantes que podem reduzir o valor do benefício.

Investigação e verificação

Investigado por: CNN Brasil, UOL, Folha e Portal Norte
Texto verificado por: A Gazeta, Tribuna do Norte, Terra, Estadão, Metrópoles, Nexo e O POVO

O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança. 

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