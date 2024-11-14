Bolsa Família de novembro começa a ser pago nesta quinta (14)

Benefícios do Bolsa Família começam a ser pagos hoje Crédito: Agência Brasil

Os benefícios do Bolsa Família de novembro começam a ser pagos pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (14), conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Os pagamentos seguirão até o dia 29 de novembro. Beneficiários de cidades que foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul continuarão recebendo o depósito na primeira data do calendário até dezembro de 2024.

Neste mês não será depositado o vale-gás, que só voltará a ser pago em dezembro. Ao todo, mais de 20,5 milhões de famílias terão acesso ao programa, que completou 21 anos de existência no último mês. O último pagamento do ano, realizado em dezembro, será feito entre os dias e 10 e 23 do mês que vem.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE NOVEMBRO DO BOLSA FAMÍLIA

Final do NIS - Data de pagamento

1 - 14 de novembro

2 - 18 de novembro

3 - 19 de novembro

4 - 21 de novembro

5 - 22 de novembro

6 - 25 de novembro

7 - 26 de novembro

8 - 27 de novembro

9 - 28 de novembro

0 - 29 de novembro

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA?

Para receber o benefício, é necessário que as famílias estejam cadastradas no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos, e ter renda familiar por pessoa de até R$ 218 mensais. O valor é calculado somando os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos. O cálculo não inclui indenizações de danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda como o próprio Bolsa Família e o auxílio gás.

QUAIS AS REGRAS PARA RECEBER O BENEFÍCIO?

Além da renda família de até R$ 218 por pessoa, os beneficiários devem atender a condições nas áreas de saúde e educação. É preciso:

- Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

- Acompanhar o calendário nacional de vacinação;

- Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

- Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos, e de 75% para a faixa etária de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

- Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, a família precisa informar que é beneficiária do Bolsa Família.

COMO É O PAGAMENTO DO BOLSA DA FAMÍLIA

O valor é disponibilizado pela Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Nele, é possível fazer a movimentação do dinheiro sem que seja necessário ir a uma agência -ou seja, o cidadão pode usá-lo para fazer compras online, pagar contas, fazer transferências por Pix, entre outras.

Para sacar o benefício, é preciso ir até caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências. O beneficiário também tem acesso ao valor por meio do cartão do Bolsa Família ou Cartão do Cidadão. O Bolsa Família paga, além do auxílio de R$ 600 por mês, outros adicionais conforme a composição familiar. Há ainda o pagamento de adicional a casas onde há gestante, lactante e/ou crianças e adolescentes até 18 anos que estiverem na escola. Cada integrante desses grupos recebe um adicional de R$ 50.

QUAL É O VALOR DO BOLSA FAMÍLIA?

A quantia final a ser paga de Bolsa Família é composta por benefícios complementares, com um valor mínimo por família de R$ 600. Veja quais outros benefícios é possível receber, além do mínimo:

- Benefício de Renda de Cidadania: São pagos R$ 142 por integrante da família

- Benefício Complementar: Se a família não atingir o piso de R$ 600, o governo paga a diferença para que seja alcançado o valor mínimo

- Benefício Extraordinário de Transição: É paga a diferença para quem recebia um valor maior em maio de 2023 (último mês das regras anteriores) do que em junho em 2023. Esta quantia não é fixa e será paga até maio de 2025 ou até que o valor do Bolsa Família supere o repasse estabelecido até maio de 2023

Depois disso, o governo inclui os seguintes adicionais:

- Benefício da Primeira Infância: São pagos R$ 150 para cada criança entre zero e seis anos de idade

- Benefício Variável Familiar: É pago o valor de R$ 50 para cada criança entre sete e 12 anos, cada adolescente entre 12 e 18 anos, e para gestantes

- Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 nas famílias onde há bebês de zero a seis meses; o benefício é pago para ampliar a capacidade de alimentação da mãe que amamenta