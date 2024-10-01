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Bets

Lula está inclinado a não permitir Bolsa Família em bets, mas ouvirá ministros

Questionado sobre o pleito de limitação do uso do Pix nos sites de aposta, Haddad afirmou que "tudo está sendo discutido para limitar" as formas de pagamento e "proteger as famílias".
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2024 às 11:39

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 11:39

Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Fernando Haddad, ministro da Fazenda: "A gente só está regulando o que está previsto em lei"  Crédito: Diogo Zacarias
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está inclinado a optar pela não permissão do uso do cartão do Bolsa Família para apostas esportivas, mas ponderou que o presidente irá ouvir seus ministros sobre o assunto.
A previsão é de que uma reunião com o chefe do Executivo ocorra na quinta-feira, 3, para tratar desse e outros temas relacionados às bets. Estarão presentes os ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento Social, da Saúde e do Esporte. O plano também é abordar no encontro o tópico da dependência psicológica nas apostas. Questionado sobre o pleito de limitação do uso do Pix nos sites de aposta, Haddad afirmou que "tudo está sendo discutido para limitar" as formas de pagamento e "proteger as famílias".
O ministro quer tratar do assunto pessoalmente com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). "Essa questão dos meios de pagamento nós vamos discutir com a própria Febraban, eu já falei com o presidente da Febraban Isaac Sidney por telefone, mas vou falar pessoalmente para a gente tomar uma decisão", respondeu o ministro, que chegou nesta terça a Brasília. Perguntando ainda sobre o pedido da Caixa para operar no mercado de bets, Haddad apenas respondeu que há previsão em lei. "A gente só está regulando o que está previsto em lei", disse.

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