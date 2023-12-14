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Bill Gates elogia o SUS e diz que o mundo pode aprender com o Brasil

Filantropo escreveu em blog e redes sociais sobre o impacto positivo do sistema universal e dos investimentos do país em saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2023 às 11:12

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 11:12

SÃO PAULO - O bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos maiores filantropos da atualidade, teceu elogios ao SUS (Sistema Único de Saúde) e afirmou que o resto do mundo pode aprender muito com o Brasil.
Os comentários foram publicados em suas páginas nas redes sociais. "Nenhum país é perfeito, mas o Brasil é a prova do que acontece quando um país investe estrategicamente no cuidado com os mais vulneráveis: o retorno tende a ser abrangente e transformador", escreveu no Instagram, onde também postou um gráfico sobre a queda na mortalidade infantil a partir do aumento de investimentos na saúde.
Bill Gates, fundador da Microsoft
Bill Gates, fundador da Microsoft Crédito: Instagram/@thisisbillgates
No Facebook, Gates escreveu que é um admirador das belezas naturais, da música brasileira — ele inclusive postou uma playlist com sucessos de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elza Soares, Roberto Carlos, Anitta, Melim, entre outros — e dos muitos avanços do país na saúde pública.
"Eu sempre fui fã do Brasil. Mas foi só quando comecei a trabalhar em saúde pública que comecei a apreciar o quão impressionante é o histórico do país nessa área — e o quanto o resto do mundo poderia aprender com isso"
Bill Gates - Em postagem no Facebook
Os comentários foram publicados horas depois de Gates divulgar em seu blog um texto e um vídeo dedicados às lições do Brasil na área da saúde.
"Em aproximadamente três décadas, o Brasil reduziu a mortalidade materna em quase 60%, diminuiu a mortalidade infantil de menores de cinco anos em 75% — superando em muito as tendências globais — e aumentou a expectativa de vida em quase uma década", destacou o codiretor da Fundação Bill e Melinda Gates.
A mudança começou no fim dos anos 80, com a criação do SUS, lembrou. "Mas garantir assistência médica é uma coisa. Financiá-la é outra coisa — e garantir que ela chegue às pessoas que mais precisam é algo completamente diferente", continuou, ressaltando, em seguida, a importância dos agentes comunitários de saúde.
"Hoje, o Brasil tem mais de 286 mil agentes comunitários de saúde que atendem quase dois terços da população — quase 160 milhões de pessoas. Cada um visita cerca de 100 a 150 residências por mês, oferecendo orientação sobre saúde e higiene, defendendo cuidados preventivos, fazendo acompanhamento após consultas médicas, coletando dados socioeconômicos e ajudando as pessoas a navegar por outros serviços governamentais", escreveu Gates.
O empresário enfatizou também o programa Bolsa Família e seu impacto na redução da mortalidade infantil no país. Uma pesquisa divulgada em julho pela Folha de S.Paulo mostrou que os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, impediram cerca de 740 mil mortes de crianças abaixo de cinco anos no Brasil, México e Equador, e reduziram em 28% a mortalidade infantil no Brasil entre 2000 e 2019.

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"É claro que, apesar de todo o progresso feito nas últimas décadas, o Brasil ainda enfrenta desafios. Crises financeiras e orçamentos de austeridade levaram a cortes nos gastos com saúde, por exemplo, e ainda há regiões onde os residentes mais pobres não têm acesso aos agentes comunitários de saúde", ponderou.
Por fim, ele lembrou que nenhum país é igual a outro e que é difícil replicar exatamente a abordagem brasileira, mas é possível se inspirar nela.
"Se o país continuar nesse caminho e continuar fazendo o que já fez bem, e se outros países seguirem — ou simplesmente traçarem seus próprios caminhos com o Brasil em mente — teremos um mundo mais saudável."

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