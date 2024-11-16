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Cúpula do G20

Biden chega neste domingo ao Brasil e fará passeio de aeronave sobre a Amazônia

Após o passeio aéreo, Biden vai participar de um tour pelo Museu da Amazônia, onde fará uma declaração à imprensa. Em seguida, o presidente dos EUA deve embarcar para o Rio de Janeiro, onde será realizada a cúpula do G20

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 15:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 nov 2024 às 15:16
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chega neste domingo (17) ao Brasil. Vindo de Lima, no Peru, Biden tem como primeiro destino Manaus, onde participará de um passeio aéreo pela Amazônia. O mandatário americano vem ao Brasil para participar de reunião da cúpula do G20.
Após o passeio aéreo, Biden vai participar de um tour pelo Museu da Amazônia, onde fará uma declaração à imprensa. Em seguida, o presidente dos EUA deve embarcar para o Rio de Janeiro, onde será realizada a cúpula do G20. Já no Rio, na segunda-feira (18), Biden participará do evento de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. No G20, Biden irá participar da recepção dos líderes dos países.
Joe Biden
Joe Biden Crédito: MANUEL BALCE CENETA / AP
Na terça-feira (19), Biden participará do segundo dia de conversas no G20, e de almoço de trabalho com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na terça-feira, Biden retorna à Casa Branca, nos EUA.

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