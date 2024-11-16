Biden chega neste domingo ao Brasil e fará passeio de aeronave sobre a Amazônia

Após o passeio aéreo, Biden vai participar de um tour pelo Museu da Amazônia, onde fará uma declaração à imprensa. Em seguida, o presidente dos EUA deve embarcar para o Rio de Janeiro, onde será realizada a cúpula do G20. Já no Rio, na segunda-feira (18), Biden participará do evento de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. No G20, Biden irá participar da recepção dos líderes dos países.