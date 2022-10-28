Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bico de avião é destruído em tempestade durante voo do Brasil ao Paraguai
Susto

Bico de avião é destruído em tempestade durante voo do Brasil ao Paraguai

Aeronave saiu de Santiago, capital do Chile, com destino a Assunção, no Paraguai, mas precisou pousar em Foz do Iguaçu devido ao mal tempo. Companhia aérea diz que ninguém se feriu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2022 às 17:52

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 17:52

Um voo da Latam passou por uma tempestade no trajeto de Foz do Iguaçu para Assunção, no Paraguai, sofreu diversas avarias na fuselagem e teve o bico destruído, na última quarta-feira (26). A aeronave declarou situação de emergência.
Segundo a Latam Airlines Paraguai, nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido.
Avião teve o bico destruído ao passar por uma tempestade no trajeto Brasil-Paraguai
Avião teve o bico destruído ao passar por uma tempestade no trajeto Brasil-Paraguai Crédito: Twitter | @npyoficial
A rota original do voo LA1325 era de Santiago, capital do Chile, até Assunção, capital do Paraguai. Porém, devido às más condições meteorológicas em Assunção, o trajeto foi desviado para o aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde o avião pousou às 18h43.
Com a melhora das condições em Assunção, a aeronave retomou a sua rota para a capital paraguaia, mas enfrentou condições climáticas severas durante o voo, o que exigiu um pouso de emergência em Assunção às 23h09 (hora local).
A companhia aérea, por meio da assessoria, confirmou que a aeronave teve o bico destruído, conforme mostram as imagens, e também avarias no para-brisa.
Não houve feridos entre os passageiros e a tripulação, informou a companhia, que afirmou que todos foram imediatamente atendidos pelas equipes de solo quando chegaram ao Paraguai.
"As condições climáticas do voo causaram danos na fuselagem da aeronave e impactaram as operações. Para a linha aérea, qualquer evento relacionado à segurança de voo é considerado grave", afirmou a Latam Airlines Paraguai.
Frente do avião foi bastante danificado ao passar por condições climáticas adversas
Frente do avião foi bastante danificado ao passar por condições climáticas adversas Crédito: Twitter @npyoficial | Montagem A Gazeta
A empresa disse que lamenta a situação vivida pelos passageiros e que está em contato com todos eles para prestar o apoio necessário.
Não foi informado o número de passageiros e tripulantes do voo, mas a companhia declarou que, seguindo os regulamentos aeronáuticos, está colaborando com a investigação das autoridades competentes sobre o incidente.

Veja Também

Pai esquece bebê dentro de agência bancária e chama polícia

Menino vai fantasiado de Hitler a festa da escola no interior de SP

Polícia procura suspeita de furtar joias em condomínio de luxo em BH

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política paraguai
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados