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Durante debate

'Bestão acabou se matando', diz Janja sobre autor de atentado em Brasília

Declaração aconteceu durante um evento paralelo ao G20, na tarde de sábado (16), no Rio de Janeiro, em meio a uma mesa de debates sobre combate a desinformação, citando o caso como um exemplo do impacto das notícias falsas

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 14:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2024 às 14:38
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chamou o homem que se suicidou em um atentado a bombas em Brasília de "bestão".
O "bestão acabou se matando com fogo de artifício", disse Janja. A fala aconteceu durante um evento paralelo ao G20 na tarde deste sábado (16), no Rio de Janeiro.
A declaração ocorreu em meio a uma mesa de debates sobre combate a desinformação, citando o caso como um exemplo do impacto das notícias falsas. Entre os debatedores estava o influenciador Felipe Neto.
"O ministro Alexandre de Moraes tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news, por mais que seja difícil, ele está enfrentando. E por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício (...) A gente ri, mas é sério gente. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né?."
O homem citado pela primeira-dama é Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França. Ele morreu na última quarta-feira (13) durante um atentado provocado por ele mesmo na Praça dos Três Poderes, em frente à sede do STF (Supremo Tribunal Federal).
Tiu França já foi candidato a vereador pelo PL e criticava parlamentares e ministros. Horas antes da sua morte, ele fez publicações de apelo terrorista nas redes sociais narrando suas pretensões.
O ex-presidente do PL em Rio do Sul e amigo de longa data de Tiu França, Eduardo Marzall, disse que ele sempre se incomodou com o Judiciário. Entre diversas pautas defendidas pelo homem, estava o voto impresso. De acordo com familiares de França, ele se radicalizou por insatisfações políticas.
Janja xingou o empresário Elon Musk, durante o mesmo painel no G20 social. Mais cedo, a primeira-dama discursava sobre fake news quando citou o bilionário sul-africano.
A primeira-dama mandou o empresário se foder em inglês, um palavrão. A fala veio após a uma buzina de navio interromper seu discurso. Ela, então, disse: "Deve ser o Elon Musk. Eu não tenho medo de você". Na sequência, o xingou.
"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.

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