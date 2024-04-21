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BBB 24: Davi perde 200 mil seguidores e se declara após Mani desabafar

Momentos após Mani Rego confirmar no sábado (20), por meio de suas redes sociais, que chegou ao fim seu relacionamento com Davi, o campeão do BBB 24 começou a perder força
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 abr 2024 às 11:21

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 11:21

Davi se declara para Mani durante live após ela desabafar sobre o relacionamento na rede social.
Davi se declara para Mani durante live após ela desabafar sobre o relacionamento na rede social. Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Momentos depois de Mani Rego confirmar neste sábado (20), por meio de suas redes sociais, que chegou ao fim seu relacionamento com Davi, o campeão do BBB 24 começou a perder força. Ao todo, já foram mais de 200 mil seguidores que decidiram parar de seguir o baiano.
Até mesmo famosos que torciam por ele deixaram de segui-lo, dentre eles Anitta. Mani ficou triste com a forma como foi tratada por Davi assim que o confinamento acabou. A cozinheira, a quem Davi se referia como mulher durante o reality, passou a ser chamada de namorada no dia seguinte após ele ganhar o prêmio de quase R$ 3 milhões.
"Soube da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas", escreveu a cozinheira no Instagram. Ela também deixou de seguir Davi na rede e alterou sua biografia do perfil, onde se apresentava como esposa dele.
Para tentar limpar sua barra, o motorista de aplicativo foi mais enfático em sua última publicação e disse que gostaria de se acertar com a agora ex.
"Mani, meu 'Lulu', eu te amo. Estou disposto a ter você perto de mim e dar o respeito que você merece. Só depende de você", escreveu em sua rede social. Muita gente criticou a postura dele.
Em entrevista para Ana Maria Braga, horas após vencer o BBB 24, Davi chamou Mani de namorada e disse que eles estão em "fase de se conhecer e tomar um sorvete na praia".
"Como um passe de mágica, passo a ser como um produto que uma pessoa escolhe em qual prateleira devo estar", escreveu a comerciante. Mani recebeu apoio de artistas, amigos e fãs nas redes sociais.
Na manhã deste sábado, o campeão do BBB 24 fez uma live nas redes sociais na qual aparentou estar bem irritado, pediu para ser deixado em paz e solicitou que as pessoas parassem de falar da vida dele "24 horas por dia no Instagram". Na live, ele não deixou claro qual era o status de relacionamento no momento.

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