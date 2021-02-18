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Votação no STF

Barroso vota a favor do uso gratuito de áreas públicas por teles

O ministro acompanhou as posições de Gilmar Mendes, e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Até o momento, apenas o ministro Edson Fachin se posicionou contra
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:03

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:03

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Toberto Jayme/Ascom/TSE
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou nesta quinta-feira (18), o quarto voto a favor da gratuidade garantida às empresas de telecomunicações para instalação de equipamentos de infraestrutura em locais públicos. O ministro acompanhou as posições do relator, Gilmar Mendes, e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Até o momento, apenas o ministro Edson Fachin se posicionou contra o artigo da Lei Geral das Antenas que prevê essa isenção.
Em seu voto, Barroso resgatou o argumento de que não seria razoável o serviço de telecomunicações estar sujeito a diferentes cobranças, estabelecidas por Estados e municípios, pelo uso de vias no território nacional. Portanto, uma regra uniformizadora sobre o tema seria necessária e legítima. "Acho que essa foi uma opção legítima e razoável adotada pelo legislador", disse Barroso.

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