Barroso vota a favor do uso gratuito de áreas públicas por teles

Em seu voto, Barroso resgatou o argumento de que não seria razoável o serviço de telecomunicações estar sujeito a diferentes cobranças, estabelecidas por Estados e municípios, pelo uso de vias no território nacional. Portanto, uma regra uniformizadora sobre o tema seria necessária e legítima. "Acho que essa foi uma opção legítima e razoável adotada pelo legislador", disse Barroso.