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Presidente do TSE

Barroso estreia conta no Twitter: 'não discuto varejo político'

O ministro afirmou que o combate à covid-19 demanda 'um choque de iluminismo' para que sejam dirimidas as crises sanitária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:40

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:40

Ministro Luís Roberto Barroso
Ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Carlos Moura|SCO|STF
Recém-eleito presidente no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luís Roberto Barroso, integrante do Superior Tribunal Federal (STF), inaugurou sua conta no Twitter dizendo que espera não ter que decidir pelo adiamento das eleições municipais deste ano por conta da pandemia da covid-19.
"Fui eleito hoje pela manhã presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com o encargo de conduzir as próximas eleições. Agradeço a confiança dos meus colegas. Vamos trabalhar pelo voto consciente, bem como por eleições livres e seguras. Espero não ser necessário adiá-las", tuitou o magistrado, que disse ter feito a conta na rede social "para poder me comunicar com a sociedade e, na medida do possível, participar do debate público". Apesar da intenção de estar ativo na arena pública, Barroso avisou: "não discuto varejo político".
Segundo o ministro, o combate à covid-19 demanda "um choque de iluminismo" para que sejam dirimidas as crises sanitária, econômica e humanitária provocadas pela doença - "razão, ciência e humanismo em favor da vida, da saúde, do emprego e da sobrevivência das pessoas", escreveu.
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O magistrado também disse que vai trabalhar pelo aprimoramento das instituições e defendeu que na situação em que o País se encontra "liderança e coordenação também fazem toda diferença".

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