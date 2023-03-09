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Ministro do STF

Barroso é internado para cirurgia de emergência e está na UTI

Magistrado teve episódios de obstrução intestinal; assessoria diz que ele se recupera bem e espera deixar cuidados intensivos nos próximos dias

Publicado em 09 de Março de 2023 às 12:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2023 às 12:38
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para se recuperar de uma cirurgia de emergência no aparelho digestivo.
O magistrado foi internado no fim de fevereiro para uma intervenção que visava o fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma operação que ele fez alguns anos atrás.
Evento aconteceu no TRT-ES
Ministro Luís Roberto Barroso, do STF Crédito: Ricardo Medeiros
Ele se recuperava bem e chegou a participar de uma sessão do STF por vídeo no dia 1º de março. Na sequência, porém, ele teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos de emergência.
O médico Fabio Ferreira viajou especialmente de São Paulo a Brasília para a terceira cirurgia. O médico Cassio Gontijo também integra a equipe do Sírio Libanês de Brasília que trata do ministro.
A assessoria do STF confirma que Barroso foi internado. Diz ainda que a recuperação do magistrado "segue dentro do esperado". "Em breve, ele deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica", diz a equipe de comunicação do STF.
Na semana passada outro ministro, Kassio Nunes Marques, também foi internado para uma cirurgia intestinal. O procedimento foi uma revisão de cirurgia bariátrica feita em 2012.
O magistrado segue internado no Hospital Albert Einstein, em SP.
Segundo o STF, ele está bem e permanece mais tempo no hospital apenas para que o intestino volte a funcionar perfeitamente.

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