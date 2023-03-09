Barroso é internado para cirurgia de emergência e está na UTI

O magistrado foi internado no fim de fevereiro para uma intervenção que visava o fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma operação que ele fez alguns anos atrás.

Ministro Luís Roberto Barroso, do STF Crédito: Ricardo Medeiros

Ele se recuperava bem e chegou a participar de uma sessão do STF por vídeo no dia 1º de março. Na sequência, porém, ele teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos de emergência.

O médico Fabio Ferreira viajou especialmente de São Paulo a Brasília para a terceira cirurgia. O médico Cassio Gontijo também integra a equipe do Sírio Libanês de Brasília que trata do ministro.

A assessoria do STF confirma que Barroso foi internado. Diz ainda que a recuperação do magistrado "segue dentro do esperado". "Em breve, ele deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica", diz a equipe de comunicação do STF.

Na semana passada outro ministro, Kassio Nunes Marques , também foi internado para uma cirurgia intestinal. O procedimento foi uma revisão de cirurgia bariátrica feita em 2012.

O magistrado segue internado no Hospital Albert Einstein, em SP.