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7 de Setembro

Barroso defende democracia e 'eleições limpas, livres e seguras'

Nesta terça-feira, dia em que convocou manifestações, Bolsonaro repetiu ataques a "uma ou duas pessoas que não entraram nos eixos", em referência a Barroso e Alexandre de Moraes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 set 2021 às 12:48

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 12:48

Luís Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE
Luís Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE Crédito: Nelson Jr/SCO/STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, defendeu nesta terça-feira, 7, a democracia e o processo eleitoral brasileiros.
"Brasil, uma paixão. Brancos, negros e indígenas. Civis e militares. Liberais, conservadores e progressistas. Desde 88, a vontade do povo: Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une. Sem volta ao passado", escreveu Barroso, no Twitter. A publicação foi acompanhada de um vídeo com imagens de eleições.
Nesta terça-feira, dia em que convocou manifestações favoráveis a seu próprio governo, o presidente Jair Bolsonaro repetiu ataques a "uma ou duas pessoas que não entraram nos eixos", em referência a Barroso e ao também ministro do STF Alexandre de Moraes.
Segundo o chefe do Executivo, ambos estariam jogando "fora das quatro linhas da Constituição" e teriam de "entrar nos eixos."

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