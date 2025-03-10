Avião de pequeno porte cai no litoral paulista e deixa uma pessoa morta

Queda de avião em São Paulo vitimou uma pessoa Crédito: Reprodução/Defesa Civil

Um avião de pequeno porte caiu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, no fim da tarde deste domingo (9). Um homem morreu no acidente e outro ficou ferido, conforme informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que atua no local. O modelo do avião é um Cessna C150J com matrícula PT-AKY, parte do Aeroclube de Itanhaém, usado para treinamentos.

"A aeronave realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta de emergência às 17h42", disse, em nota a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto de Itanhaém. A queda ocorreu na região da rua Mogi das Cruzes, na praia das Gaivotas, conforme informações da Defesa Civil, e próximo à aldeia indígena Awa Porungawa Dju.