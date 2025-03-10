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Em São Paulo

Avião de pequeno porte cai no litoral paulista e deixa uma pessoa morta

A queda ocorreu na região da Praia das Gaivotas, conforme informações da Defesa Civil, e próximo à aldeia indígena Awa Porungawa Dju

Publicado em 10 de Março de 2025 às 09:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2025 às 09:20
Queda de avião em São Paulo vitimou uma pessoa
Queda de avião em São Paulo vitimou uma pessoa Crédito: Reprodução/Defesa Civil
Um avião de pequeno porte caiu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, no fim da tarde deste domingo (9). Um homem morreu no acidente e outro ficou ferido, conforme informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que atua no local. O modelo do avião é um Cessna C150J com matrícula PT-AKY, parte do Aeroclube de Itanhaém, usado para treinamentos.
"A aeronave realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta de emergência às 17h42", disse, em nota a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto de Itanhaém. A queda ocorreu na região da rua Mogi das Cruzes, na praia das Gaivotas, conforme informações da Defesa Civil, e próximo à aldeia indígena Awa Porungawa Dju.
Havia dois ocupantes no avião, ambos do sexo masculino. Um dos homens foi encontrado no interior da aeronave e outro do lado de fora, ainda de acordo com a corporação. O homem que ficou preso às ferragens teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional de Itanhaém. Segundo os Bombeiros, o homem estava consciente. A outra vítima morreu. Ambas não foram identificadas até o momento da publicação desta reportagem.

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