Campanhas e acordos internacionais já não são mais capazes de mudar a realidade

As consequências das mudanças climáticas não são mais ameaças e discursos inflamados de ativistas ambientalistas, mas a realidade no cotidiano da população mundial, e principalmente no Brasil.

As tragédias vivenciadas em diversas cidades brasileiras e as altas temperaturas de norte a sul do país são a constatação de que a natureza vem cobrando a fatura pelos anos de desmatamentos a que fora submetida.

Com o objetivo de ainda tentar trazer consciência às pessoas, principalmente àquelas que deveriam ter o compromisso coletivo, por apelo cristão ou compromisso ético-político, o ano de 2025 tem dois momentos importantes para tentar, senão reverter, pelo menos amenizar a situação.

Na encíclica Laudato Si', o pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Já o Cântico das Criaturas é uma canção religiosa cristã, composta por Francisco de Assis, que de forma sincera e pura agradece a Deus pela criação da natureza, por meio de uma teologia pessoal. Ele frequentemente se referia aos animais como irmãos e irmãs da humanidade e rejeitava qualquer tipo de acúmulo material.

A Campanha da Fraternidade é, desde 1964, uma forma de a Igreja Católica abordar na sociedade as questões mais latentes que trazem modificação social e sofrimento para o povo, sendo a questão climática e ambiental uma delas.

A preocupação, embora seja dos poderes constituídos, também é da Igreja, considerando que a forma como muitas pessoas, incluindo os mais poderosos, se relacionam com o meio ambiente e a natureza pode colocar em risco a sobrevivência futura da espécie humana.

Com a mesma pauta, acontecerá em novembro deste ano, no Pará, coração da Amazônia, a 30ª Conferência das Partes (COP30) , que deverá representar uma transição da fase de negociação para esforços efetivos de governança global no enfrentamento das mudanças climáticas. A intenção, por parte do Brasil, é que o evento possa impulsionar a implementação do Acordo de Paris, que completa dez anos.

O acordo é o tratado mais importante firmado sobre o aquecimento global, tendo o objetivo de evitar a piora dos impactos climáticos ao limitar o aumento da temperatura a 1,5°C.

Em 2020, ativistas do clima marcaram o quinto aniversário do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, em Paris Crédito: Reuters/Folhapress

Embora a dimensão científica e vital acerca da necessidade da preservação do meio ambiente já tenha sido compreendida, as estratégias para avançar, transformando documentos e campanhas em realidades que amenizem os impactos sobre o funcionamento dos países e produção de riqueza sobre a vida das pessoas, são o maior desafio da humanidade.

Desafios esses que residem juntamente no ponto em que, para se mudar a situação climática, que já é gravíssima, urge a necessidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa, adaptar-se às mudanças climáticas e a preservar florestas e biodiversidade Isso, para muitos, implica em reduzir lucros e poder.