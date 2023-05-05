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Avião da Gol tem princípio de incêndio em motor no Santos Dumont

A aeronave foi esvaziada e ninguém se feriu, mas, devido a detritos deixados na pista, pousos e decolagens no aeroporto foram interrompidos durante uma hora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2023 às 21:26

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 21:26

Avião
O motor direito da aeronave pegou fogo momentos antes da decolagem no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
Um avião da Gol que viajaria do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, para Porto Alegre no final da tarde desta quinta-feira, 4, sofreu um princípio de incêndio em um dos motores quando estava se preparando para decolar. O avião foi esvaziado e ninguém se feriu, mas, devido a detritos deixados na pista, pousos e decolagens no aeroporto foram interrompidos durante uma hora, o que causou atrasos e tumulto no decorrer da noite.
Em nota, a Gol afirmou que "o voo G3 2040 desta quinta-feira operando a rota Rio de Janeiro (SDU) para Porto Alegre (POA) às 17h20 teve a decolagem interrompida após ser constatada uma falha técnica no motor 2".
Segundo a empresa, "a decisão foi tomada no início da corrida em baixa velocidade nos primeiros metros da pista do aeroporto Santos Dumont" e "a tripulação cumpriu os procedimentos previstos e retornou para a posição de estacionamento para realizar o desembarque, que ocorreu sem intercorrências".
A Gol afirmou que "todos os procedimentos foram realizados com foco na segurança" e que "está disponibilizando acomodações nos próximos voos".
A Infraero, empresa estatal que administra o aeroporto, afirmou também em nota que "as operações no Santos Dumont ficaram suspensas entre 17h27 a 18h26 desta quinta-feira devido a detritos deixados na pista por uma aeronave da empresa aérea Gol, que apresentou falhas no momento da decolagem. Não houve feridos. A equipe de manutenção e operações prontamente realizou a vistoria e limpeza da pista, para a liberação".
Às 19h45 o aeroporto funcionava normalmente, mas havia grande número de passageiros à espera de voos.

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