Avião da FAB é encontrado após desaparecer em SC; dois militares morreram

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira), que desapareceu na sexta-feira (4), na região da Grande Florianópolis , em Santa Catarina, foi encontrado neste sábado (5) em uma área de mata na cidade de Canelinha (SC). Os corpos do dois militares que ocupavam a aeronave foram encontrados carbonizados no local, segundo a FAB.

Avião da FAB, T-25, modelo que desapareceu em SC. Destroços foram encontrados neste sábado (5) Crédito: FAB/Divulgação

"A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) - acidentada na tarde desta sexta-feira (04/11) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (05/11). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento", informou em nota a FAB.

A identidade dos tripulantes ainda não havia sido divulgada até a tarde deste sábado. Segundo o órgão, o acidente será investigado.

"O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente", afirma.

As buscas, iniciadas nesta sexta, foram mantidas durante a noite e continuaram ao longo deste sábado com aeronaves da FAB. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordenava as operações de busca.

Ainda de acordo com a FAB, uma aeronave SC-105 Amazonas e os helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk da instituição atuaram na região.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina continuou as buscas por terra até o momento em que a aeronave foi localizada.

De acordo com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o acionamento foi feito pela FAB às 16h40 desta sexta para apoio nas buscas de um possível desaparecimento de aeronave. A última localização, segundo a corporação, foi entre os municípios de Canelinha e Tijucas.