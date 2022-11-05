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Acidente aéreo

Avião da FAB é encontrado após desaparecer em SC; dois militares morreram

Os corpos do dois militares que ocupavam a aeronave foram encontrados carbonizados em uma área de mata, neste sábado (5) segundo a FAB.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2022 às 16:30

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 16:30

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira), que desapareceu na sexta-feira (4), na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, foi encontrado neste sábado (5) em uma área de mata na cidade de Canelinha (SC). Os corpos do dois militares que ocupavam a aeronave foram encontrados carbonizados no local, segundo a FAB.
Avião da FAB, T-25, modelo que desapareceu em SC
Avião da FAB, T-25, modelo que desapareceu em SC. Destroços foram encontrados neste sábado (5) Crédito: FAB/Divulgação
"A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) - acidentada na tarde desta sexta-feira (04/11) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (05/11). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento", informou em nota a FAB.
A identidade dos tripulantes ainda não havia sido divulgada até a tarde deste sábado. Segundo o órgão, o acidente será investigado.
"O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente", afirma.
As buscas, iniciadas nesta sexta, foram mantidas durante a noite e continuaram ao longo deste sábado com aeronaves da FAB. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordenava as operações de busca.
Ainda de acordo com a FAB, uma aeronave SC-105 Amazonas e os helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk da instituição atuaram na região.
O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina continuou as buscas por terra até o momento em que a aeronave foi localizada.
De acordo com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o acionamento foi feito pela FAB às 16h40 desta sexta para apoio nas buscas de um possível desaparecimento de aeronave. A última localização, segundo a corporação, foi entre os municípios de Canelinha e Tijucas.
Equipes aguardam perícia no local para a posterior remoção dos destroços.

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