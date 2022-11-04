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Avião da FAB perde sinal e bombeiros apuram possível desaparecimento em SC

Última localização da aeronave foi entre os municípios de Tijucas e Canelinha e o pedido de ajuda nas buscas foi feito às 16h40
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2022 às 19:13

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 19:13

Avião da FAB, T-25, modelo que desapareceu em SC
Avião da FAB, T-25, modelo que desapareceu em SC Crédito: FAB/Divulgação
Uma aeronave da Força Aérea Brasileira FAB) perdeu sinal de comunicação na tarde desta sexta-feira (4) enquanto sobrevoava o estado de Santa Catarina e o Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar nas buscas pela aeronave.
Segundo a corporação, a última localização da aeronave foi entre os municípios de Tijucas e Canelinha e o pedido de ajuda nas buscas foi feito às 16h40. Uma equipe de helicóptero foi encaminhada para a área.
De acordo com apuração do G1, a aeronave T-25 de instrução da Academia da Força Aérea é de Pirassununga, São Paulo, segundo Lossa, e tem capacidade para duas pessoas à bordo no máximo.
Até o momento, o Corpo de Bombeiros não informou quantas pessoas estariam dentro do avião.
A reportagem buscou a FAB em busca de mais detalhes sobre o possível desaparecimento, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

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