Avião da FAB perde sinal e bombeiros apuram possível desaparecimento em SC

Avião da FAB, T-25, modelo que desapareceu em SC Crédito: FAB/Divulgação

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira FAB) perdeu sinal de comunicação na tarde desta sexta-feira (4) enquanto sobrevoava o estado de Santa Catarina e o Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar nas buscas pela aeronave.

Segundo a corporação, a última localização da aeronave foi entre os municípios de Tijucas e Canelinha e o pedido de ajuda nas buscas foi feito às 16h40. Uma equipe de helicóptero foi encaminhada para a área.

De acordo com apuração do G1, a aeronave T-25 de instrução da Academia da Força Aérea é de Pirassununga, São Paulo, segundo Lossa, e tem capacidade para duas pessoas à bordo no máximo.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não informou quantas pessoas estariam dentro do avião.