Paciente de SP perde doação de órgão por bloqueio de rodovias

O bloqueio de rodovias impediu que o coração de um doador de Goiás fosse enviado a um paciente de São Paulo na noite de segunda-feira (1). Manifestantes pró-golpe que contestam o resultado das eleições ocupam estradas por todo o Brasil desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bloqueios de rodovias são registrados em todo o país desde a vitória de Lula nas eleições de domingo (30) Crédito: Alessandro Torres | Futura Press | Folhapress

Um dia após o resultado das eleições, bolsonaristas bloquearam as principais vias de acesso ao Aeroporto de Guarulhos. O movimento impediu o deslocamento da equipe médica de São Paulo.

A informação foi divulgada pela TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, e confirmada pela reportagem. Segundo a SES-GO (Secretaria de Estado de Saúde de Goiás), o coração nem chegou a ser captado. "Não houve aceite pelo Estado de São Paulo".

Após questionamento da Saúde de Goiás, a SES e a Central de Transplantes de São Paulo confirmaram que o bloqueio nas estradas impediu que uma equipe médica fosse buscar o órgão.

"A impossibilidade logística causada pelos bloqueios nas estradas ocasionou a perda de um órgão que seria destinado a um receptor do Estado. No momento, o paciente segue aguardando novo doador compatível para realização do procedimento." Nota da SES-SP enviada para a Saúde de Goiás nesta quinta-feira (3) - Cargo do Autor

Procurado pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou a informação. "As equipes técnicas responsáveis consideraram que, devido a bloqueios, não seria possível realizar a operação de forma que o órgão chegasse com segurança ao paciente".

O coração deveria chegar ao paciente em até quatro horas.

A Saúde de Goiás ainda tentou encontrar um receptor compatível para o coração no Distrito Federal, mas não conseguiu. Foram doados rins e córneas, destinados a pacientes de Goiás, e o fígado, encaminhado ao Distrito Federal.

Ao todo, cinco pessoas foram beneficiadas pela doação.

Histórias de impactos decorrentes dos bloqueios se multiplicam no país, e vão desde exame de câncer perdido por uma idosa até 42 horas sem acesso à comida e recursos necessários, como medicamentos, para crianças e idosos.

Bolsonaro faz apelo para que atos cessem. Na noite de quarta-feira (2), o presidente da República publicou um vídeo nas redes sociais para pedir novamente que os manifestantes liberem as vias no país. Ele citou impactos econômicos decorrentes das estradas bloqueadas.

- Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias: pic.twitter.com/ztRXh3IQWu — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) November 2, 2022

"O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo à nossa economia" Jair Bolsonaro - Presidente da República

"Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias, proteste de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia", continuou.