Ato na Avenida Paulista foi dispersado após pedras jogadas em policiais, diz PM

Ver essa foto no Instagram

ATOS PRÓ E CONTRA GOVERNO ? Manifestantes a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro entraram em conflito na Avenida Paulista no início da tarde deste domingo, 31. A tropa de choque da Polícia Militar usou bombas de gás para dispersar o início da briga. Os bolsonaristas, vestidos em sua maioria de verde e amarelo, estavam próximos à sede da Fiesp. A metros dali, em frente ao Masp, ocorria ato anti-Bolsonaro, denominado ato anti-facista. Os manifestantes gritavam "democracia" e vestiam preto. Integrantes de ambos os protestos ainda seguem no local, assim como a PM. Acompanhe em estadao.com.br ? ?? Reprodução/Twitter/maxmacieldf