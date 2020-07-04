Associação de bares culpa autoridades por aglomerações no Rio

Bares do Rio de Janeiro ficam lotados na última quinta-feira (2) Crédito: Reprodução | Rede Globo

Ao criticar a situação, a Abrasel disse que as aglomerações foram "episódios isolados e não refletem a situação da larga maioria dos estabelecimentos do setor, os quais vem cumprindo com rigor o protocolo sanitário do Município do Rio." Afirmou, portanto, que as pessoas descumpriram as determinações do poder público e da própria associação.

A Abrasel alegou ainda que não cabe a bares e restaurantes o papel de coibir as aglomerações, "função essa que cabe às autoridades municipais e estaduais pertinentes."

Outra crítica recai sobre os vendedores ambulantes, já que a venda de bebidas na rua teria contribuído para aumentar a presença em massa de pessoas em determinados pontos.