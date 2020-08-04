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Incêndio

Assembleia do Rio aprova repasse de 20 milhões para o Museu Nacional

O valor será utilizado para revitalização e reforma das instalações físicas do Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio em setembro de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:46

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:46

Incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional na noite deste domingo (2)
Incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional em setembro de 2018 Crédito: Erick Dau/A7 Press
A Assembleia Legislativa votou e aprovou nesta terça-feira (4) a transferência de R$ 20 milhões de seu Fundo Especial à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para revitalização e reforma das instalações físicas do Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio em setembro de 2018.
O Museu Nacional vem sofrendo com a falta de recursos e ainda não recebeu parte das verbas prometidas por alguns órgãos. O custo estimado para a reconstrução do palácio é de R$ 300 milhões, sendo que os valores que a instituição recebeu desde a tragédia somam cerca de R$ 160 milhões, que foram distribuídos em obras emergenciais do edifício, a construção de um novo campus acadêmico e administrativo, o resgate do acervo atingido pelo fogo e reformas de outros prédios.
O museu é a mais antiga instituição científica do Brasil e era um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas, abrigando um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens.

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