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Meio Ambiente

Força-tarefa para combate a incêndios na Amazônia será ampliada

Segundo Ministério do Meio Ambiente, serão disponibilizados mais R$ 10 milhões para a contratação de cinco aeronaves durante o período de maior seca na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:47

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:47

Queimada na Amazônia no município de Novo Airão
Queimada na Amazônia no município de Novo Airão Crédito: Folhapress
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) anunciou hoje (3) a ampliação da força-tarefa para combater incêndios florestais na Amazônia Legal. Segundo a pasta, serão disponibilizados mais R$ 10 milhões para a contratação de cinco aeronaves durante o período de maior seca na região. A primeira ação será disponibilizada no Mato Grosso a partir da próxima semana.
Com a disponibilização das cinco aeronaves Air Tractor, será possível percorrer uma distância de 1.037 quilômetros, distância linear aproximada entre Brasília e Curitiba. Serão cerca de 1.150 horas de voo com capacidade de pulverizar líquido com efeito retardante equivalente a 20 mil caixas dágua, destacou o ministério, por meio de nota.
Ainda de acordo com o comunicado, nos últimos cinco anos, o número de brigadistas contratados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atuando no combate ao fogo aumentou 50%.
O calendário e o local das operações serão determinados a partir das requisições do corpo de bombeiros de cada estado.

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